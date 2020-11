Vaughn Alexander: venceré a Berlanga El contendiente de peso súper mediano Vaughn “The Animal” Alexander (15-4, 9 KOs) apunta al especialista en nocauts del primer asalto Edgar “The Chosen One” Berlanga. “¿Por qué no querría pelear contra Edgar Berlanga?” dijo Alejandro. “Se llama a sí mismo un monstruo. Quiero averiguar. No odio en absoluto. Está haciendo lo que se supone que debe hacer con las personas con las que lo están metiendo, pero creo que lo venceré “. Alexander, el hermano mayor del ex campeón mundial de dos pesos Devon Alexander, ha perdido dos de sus últimos tres, pero nunca ha sido detenido. “Yo lo venceré. Está noqueando a todos estos tipos que simplemente se quedan ahí y no ofrecen resistencia. Haré las cosas que me beneficien, no él; Me pondré de pie cuando quiera. Y su poder no significa nada para mí. Tengo un mentón increíble. Incluso he peleado contra pesos semipesados ​​y todavía me he mantenido firme “. “Creo que Edgar es un prospecto prometedor, pero veamos qué sucede cuando alguien sale de la primera ronda”, dijo Michael Cameron, el mánager de Alexander. “Vaughn lo llevará a lo más profundo de la pelea. Nadie golpea a Vaughn. Veamos qué sucede cuando un verdadero luchador como Vaughn todavía está allí al final de una pelea “. Cameron dice que se está acercando a la gente de Berlanga para intentar que la pelea suceda, con la esperanza de que decidan intentar y darle un desafío a su luchador, en lugar de buscar continuar con la racha de KO. “Sería una buena victoria para mí”, continuó Alexander. “Con la ola que tiene en este momento, me volverá a poner donde necesito estar para avanzar en mi carrera. No lo estoy odiando. Berlanga es un buen prospecto prometedor que noquea a todos porque es un muy buen peleador. Soy un verdadero luchador en la misma categoría de peso y siento que lo venceré “. Zepeda listo para lo mejor en 135

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.