Zepeda listo para lo mejor en 135 Por Hesiquio Balderas William Zepeda (21-0, 19 KOs) es un prospecto mexicano de peso ligero que tiene todo el paquete. Es comercializable, tiene poder de golpe y técnica, y está buscando una oportunidad por el campeonato de peso ligero. Zepeda se enfrenta a Roberto Ramírez (23-2-1, 16 KOs) esta noche en el legendario Wild Card Boxing Club de Freddie Roach en Los Ángeles. La pelea será parte de una nueva serie de boxeo en NBCSN. “Estoy entrenando muy duro para pelear con Roberto Ramírez”, dijo Zepeda. “Ganaremos esta pelea. Recuerda que las peleas entre mexicanos son guerras y eso es lo que buscamos. “Estoy buscando pelear por el campeonato. Si llega la oportunidad, la aprovecharé. En la división de peso ligero, todos son asesinos. Tienes peleadores como Gervonta Davis, Teofimo, Ryan García, Haney, pero estoy aquí para pelear si se presenta la oportunidad. “Si no se presenta la oportunidad, bajaré a 130 libras. Tengo suficiente espacio para hacer 130 fáciles. He hecho sparring con Alacrán Berchelt y he aprendido mucho. Estoy listo para ambas divisiones. Confío en Oscar De La Hoya y en un Golden Boy para guiar mi carrera ”. Vaughn Alexander: venceré a Berlanga Andre Ward en la esquina de Moloney

