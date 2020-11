Andre Ward en la esquina de Moloney Por Ray Wheatley – World of Boxing El comentarista de ESPN y futuro miembro del Salón de la Fama, Andre Ward, ha ofrecido apoyo legal a Andrew Moloney después de que su pelea contra Joshua Franco fuera declarada un concurso sin decisión en Las Vegas el sábado. “Andre me habló inmediatamente después de la pelea y dijo ‘te robaron'”, dijo Moloney. “Me dijo que había visto todas las repeticiones y que no había ningún choque de cabezas. Dijo que el daño fue causado por un puñetazo. Así que dijo que mantuviera la barbilla en alto y que tendría una oportunidad “. “Andre llamó a su abogado y le dijo ‘tenemos que ayudar a este tipo, lo que le han hecho está mal’. Así que ahora tenemos a su abogado a bordo ayudando en nuestra apelación. Y estoy muy agradecido por eso. Obviamente, dado que Andre es un luchador él mismo, entiende lo que esto significa para mí. Entiende cuánto he sacrificado “. Como parte del proceso de apelación, Moloney, el manager Tony Tolj y el hermano gemelo Jason también visitaron las oficinas de Top Rank de Arum el lunes para finalizar sus trámites para la Comisión Atlética del Estado de Nevada. “Bob tiene imágenes que muestran claramente que fue el golpe lo que dañó el ojo, no un choque de cabeza”, dijo Moloney. “Eso me da cierta confianza en que podemos cambiar esto. “Y él también está muy interesado en tener una tercera pelea entre Franco y yo en Australia a principios del próximo año, lo cual también me entusiasma mucho. Hemos escuchado aquí que aparentemente mi puñetazo fracturó la cuenca del ojo de Franco. Así que estoy listo para demostrar quién es el verdadero campeón ”. Zepeda listo para lo mejor en 135 60 años de la Histórica Hazaña del Brasileño Eder Jofre

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.