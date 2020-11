60 años de la Histórica Hazaña del Brasileño Eder Jofre Por.Gabriel F. Cordero

El 18 de noviembre de 1960 el Brasileño Eder Jofre venció por nocaut en seis rounds al Mexicano Eloy Sánchez y obtuvo el título vacante de la National Boxing Association (1921-1962) hoy conocida como la AMB en un combate celebrado en el histórico Olympic Auditorium en Los Ángeles. Una de las grandes victorias en un país en el que el boxeo no era popular, fue recibido a su regreso como un héroe nacional y desfiló en un auto hasta su casa en el Parque Peruche, al norte de São Paulo. en una fiesta que incluyó importantes políticos y escuelas de samba. Han pasado seis décadas y su familia lucha por que el recuerdo no sea olvidado por los mayores y lo conozcan los más jóvenes. Su hija Andrea Jofre, lucha por mantener viva esta trayectoria y cuida de Eder quien padece encefalopatía traumática crónica y, a los 84 años, tiene problemas para recordar algunos de sus grandes momentos en el ring. Jofre por años ha expresado su tristeza por ser apenas recordado. “Incluso duele. Fui dos veces campeón y la gente no sabe quién soy. Nadie está obligado a reconocer, pero ser bicampeón en un país donde la gente solo habla de fútbol no es poca cosa ”, dijo Eder. Jofre mantuvo el título de gallos de la NBA / AMB hasta 1965. Luego ganó al Español Jose Legrá, el campeonato mundial pluma del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) en 1973. Jofre, entre 1957 a 1976 obtuvo 72 triunfos (50KOs) dos derrotas y cuatro empates y es miembro del Salón de la Fama Internacional en Canatosta, Nueva York. A pesar de los premios en territorio extranjero, los familiares de Eder siguen tristes porque no ha recibido el debido crédito en Brasil pero para el resto del mundo si es reconocido como el ¨El Gallo de Oro¨ Eder Jofre un campeon por siempre. Prospecto Guatemalteco, Lester Martínez peleará por título regional WBC

