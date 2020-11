Prospecto Guatemalteco, Lester Martínez peleará por título regional WBC Por Robert Coster El único prospecto del boxeo de Guatemala, el súper mediano Lester Martínez (6-0, 6 KOs) peleará por su primer cinturón regional, el título WBC Fecarbox, contra Uriel González (18-6-1, 14 KOs) de México el 9 de diciembre. Martínez es una especie de héroe nacional en Guatemala. Como aficionado, fue medallista de plata por el título mundial y medallista de oro en Centroamérica y el Caribe. En su primera pelea profesional el 6 de abril de 2019, Martínez detuvo al ex campeón mundial Ricardo Mayorga en dos rounds, un caso único en el boxeo. La atractiva cartelera de boxeo contará con otros dos prospectos invictos: el peso pluma Alan Solís (11-0-1) y el peso welter Jarrod Tennant (7-0). El evento se llevará a cabo en San Carlos, Sonora, México. 60 años de la Histórica Hazaña del Brasileño Eder Jofre Fallece Ídolo Argentino ¨Martillo¨Roldan

