Canelo: Sé lo que me espera en mayo Por Miguel Maravilla La superestrella mexicana y campeón mundial indiscutible de peso súper mediano Saúl "Canelo" Álvarez (60-2-2, 39 KOs) de Guadalajara está listo para su enfrentamiento del fin de semana del Cinco de Mayo cuando se enfrente al ex campeón mundial mexicano Jaime Munguía (43-0, 34 KOs) de Tijuana. El enfrentamiento mexicano se llevará a cabo el sábado 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas en vivo por el evento Pay-Per-View de PBC en Prime Video. Canelo mostró el mayor respeto hacia Munguía cuando se enfrentaron el martes por la tarde para anunciar oficialmente la pelea. "Esta pelea es un gran orgullo para mí porque se trata de México. Con nuestros estilos, esta será una gran pelea para el boxeo mexicano. Los aficionados serán los ganadores. Fin de semana del Cinco de Mayo en Las Vegas", dijo Álvarez. Luego de una decisión unilateral, Canelo defendió con éxito su corona indiscutible al aniquilar a Jermall Charlo durante doce asaltos y anotar una caída en el proceso para ganar por decisión unánime el otoño pasado. "Fue una buena victoria. Tuve el control durante toda la pelea. Defender mi título indiscutible es muy importante para mí", Canelo sobre su última defensa del título. Después de meses de especulaciones sobre quién sería el próximo oponente de Canelo, Álvarez decidió elegir a Munguía como su oponente del 4 de mayo. "Jaime Munguía es una persona respetuosa y un gran peleador que se ganó esta pelea", Canelo sobre su decisión de enfrentar a Munguía. La lista de nombres para su pelea del 4 de mayo incluía al campeón de peso mediano del WBC, Jermall Charlo, ya que Canelo acaba de derrotar a su hermano gemelo. Entonces el nombre de Munguía entró en el sorteo. También hubo rumores de una pelea con Edgar Berlanga, pero la pelea que todos exigían era Canelo vs Benavidez. "Él no aporta nada a la mesa para mí. Lo único que Benavidez aporta es más de 25 libras el día de la pelea". Como resultado, el mundo del boxeo y los ávidos fanáticos ahora comienzan a tener la idea de que Canelo está evitando un enfrentamiento con el invicto ex campeón mundial David Benavidez. ¿Canelo está evitando a Benavidez? Cuando se le preguntó en la conferencia de prensa inicial del martes por la tarde, Canelo respondió. "No necesito demostrarle nada a nadie. Esta pelea con Jaime Munguia, hay que respetarla. Recuerden que todos preguntaban por Golovkin, Callum Smith, Billy Joe Saunders y luego…" Canelo sobre Benavidez. Cuando un colega periodista le preguntó a Canelo si le habían ofrecido un contrato para pelear contra David Benavidez, Álvarez respondió. "Él no está en posición de ofrecerme un contrato o dinero". Álvarez también ha mencionado que no le gusta pelear contra mexicanos; sin embargo, Munguía es oriundo de la parte norte de México y vive en la ciudad fronteriza de Tijuana, lo que prepara el escenario para el enfrentamiento mexicano. "He mencionado antes que no me gusta pelear con mis compañeros boxeadores mexicanos. La razón es porque represento con orgullo a mi país. Munguía se ha ganado el derecho de pelear conmigo", dijo Canelo. "Al final, habrá críticos que nunca quedarán satisfechos" Su oponente, Munguia, dio a conocer su presencia en 2018 cuando detuvo a Sadam Ali para ganar el título de peso súper welter de la OMB. Después de defender exitosamente su título, Munguía ascendió al peso mediano e hizo campaña en la categoría de peso. Al ascender al peso súper mediano, Munguia superó a un duro Sergiy Dereveyanchenko el verano pasado para ganar por decisión. Munguía viene de un impresionante triunfo sobre John Ryder a principios de este año que le valió una oportunidad contra Canelo. "Munguia es un peleador inteligente y disciplinado que golpea fuerte. Es un pegador poderoso y me gustan los desafíos. Es un peleador que puede darles a los fanáticos el espectáculo que se merecen", Canelo sobre Munguía. Canelo ahora comenzará su campo de entrenamiento en Lake Tahoe junto a su entrenador Eddie Reynoso en preparación para Jaime Munguía. "Hay que entrenar al 100 por ciento por el boxeador que es Jaime Munguía. Un peleador duro y decidido", Canelo sobre su próximo campamento. "Sé lo que me espera el 4 de mayo", concluyó Canelo. "Mano de Piedra" Duran regresa a casa con Marcapasos

