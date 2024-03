Okolie-Rozanski por el título Bridge del WBC el 24 de mayo en Polonia Por. Gabriel F. Cordero Lawrence Okolie desafiará a Lukasz Rozanski por el campeonato de peso puente del CMB el viernes 24 de mayo en el Podpromie Arena en Rzeszow, Polonia, en vivo por Sky Sports en el Reino Unido y Peacock en los EE. UU. El ex rey del peso crucero de la OMB, Okolie, aspira a convertirse en un gobernante mundial de dos pesos enfrentándose al invicto Rozanski en el patio trasero del campeón. Lawrence Okolie: “Estoy emocionado de ir a Polonia y ponerme a prueba una vez más fuera de casa. Rozanski es un buen campeón, con un estilo explosivo, pero vengo a hacer mucho daño. Nunca ha visto un poder como el mío”. Lukasz Rozanski: “Estoy defendiendo mi título mundial en mi propio patio trasero, en mi ciudad, luchando contra un ex campeón mundial. Es una pelea fantástica, para momentos como estos, he entrenado duro toda mi vida”. Munguía: "Estoy preparado para esta etapa" Canelo: Sé lo que me espera en mayo Like this: Like Loading...

