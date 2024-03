Munguía: “Estoy preparado para esta etapa” Por Miguel Maravilla En lo que será la pelea más importante de su carrera, la pelea que el ex campeón mundial Jaime Munguía (43-0, 34 KOs) de Tijuana, México ha soñado toda su vida boxística. Munguía se enfrentará a su compatriota mexicano y superestrella, el campeón mundial indiscutido de peso súper mediano Saúl “Canelo” Álvarez (60-2-2, 39 KOs) de Guadalajara. El enfrentamiento mexicano se llevará a cabo el sábado 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas en vivo por el evento Pay-Per-View de PBC en Prime Video. “Obviamente esta será una gran pelea y una guerra mexicana. Estoy orgulloso de encabezar este evento”, dijo Jaime Munguía. “Estoy listo para esta etapa. Estamos listos para todo y vamos a tener una gran pelea esa noche. “Tenemos mucha confianza”, añadió Munguía. Frente a frente, Munguía se enfrentó a Canelo el martes por la tarde para anunciar oficialmente su enfrentamiento. No hay necesidad de exagerar las cosas a través de las redes sociales o intentar vender la pelea empujando o empujando y hablando basura, los dos peleadores mexicanos mostraron respeto mutuo. Munguía tuvo un impresionante triunfo ante John Ryder a principios de este año. Deshaciéndose de Ryder en nueve asaltos mientras el inglés llegó hasta el final con Canelo en su pelea anterior, preparando el escenario para Canelo Munguía. “Sabemos que cada pelea es diferente, por lo que no sacaremos mucho provecho de la pelea de Canelo contra Ryder”. afirmó Munguía. “Simplemente aprovechamos la oportunidad que vimos”, añadió Munguía. Al regresar a 2018, Munguía anotó un nocaut en el cuarto asalto sobre Sadam Ali para ganar su primer título mundial y capturar el título de peso súper welter de la OMB. Munguia realizó cinco defensas exitosas del título y luego hizo campaña en el peso mediano. “Ha sido genial. He derrotado a todos los que he enfrentado y asumido todos los desafíos y he evolucionado como luchador”, dijo Munguía. Las críticas comenzaron a crecer a medida que se cuestionaba a los oponentes de Munguía, con rumores negativos en las redes sociales y ataques constantes; sin embargo, la mayoría de los fanáticos no parecen entender el proceso de emparejamiento. “He aprovechado muchas oportunidades. Pasó muchas pruebas, trabajó duro, fue constante, se sacrificó y aquí estamos”, afirmó Munguía. “Estoy listo para esta etapa. Estamos listos para todo y vamos a tener una gran pelea esa noche. “Tenemos mucha confianza”, añadió Munguía. El año pasado, Munguia tuvo que esforzarse mucho y recuperarse en una batalla traicionera con el ucraniano Sergiy Dereveyanchenko. Al anotar una caída tardía en el duodécimo y último asalto, Munguía logró una decisión dividida. “Pasé una gran prueba. Era un oponente muy duro, pero mi voluntad de ganar y seguir presionando es lo que marcó la diferencia”, Munguia sobre su victoria sobre Dereveyanchenko. Después de esa pelea unas semanas después, Munguía se separó de su entrenador, el ex campeón mundial y miembro del Salón de la Fama Erik Morales, también de Tijuana. Munguía sintió que era hora de volver a cambiar. Reemplazando a Morales, el entrenador del Salón de la Fama Freddy Roach ya que los dos tuvieron su primer campamento juntos para la preparación de Ryder. “Freddie Roach no sólo es un gran entrenador, sino que también es una gran persona y un motivador. Siempre nos está motivando a seguir adelante y seguir entrenando duro”, Munguía sobre el entrenamiento con Freddy Roach. El resultado vio a un Jaime Munguia más ofensivo cuando anotó el nocaut técnico sobre John Ryder y anotó múltiples caídas en la pelea camino al paro en el noveno asalto en su primera pelea con Freddy Roach. “Me sentí muy bien en el ring y fue una buena victoria. Nuestras dos peleas con John Ryder son dos peleas completamente diferentes, pero hicimos nuestro trabajo”, dijo Munguía. El peleador de Tijuana residirá temporalmente en el sur de California durante el campamento. Los preparativos ya están en marcha mientras Munguía y Roach realizan un campamento de entrenamiento en el famoso gimnasio de boxeo Wild Card de Roach en Hollywood, California, para prepararse para la superestrella mexicana Canelo. “Es hora de comenzar nuestro trabajo y llegar listos para el 4 de mayo. Confío en que tendremos una buena preparación y sorprenderemos a todos”, Munguía sobre su campamento. “Tenemos que estar al 100 por ciento por Canelo” Canelo defendió con éxito su corona indiscutible en septiembre pasado al aniquilar al rey del peso súper welter Jermall Charlo durante doce asaltos y anotar una caída en el camino hacia la victoria por decisión. “Canelo es un peleador completo, con potencia, grandes combinaciones y sabe trabajar el cuerpo”, Munguía sobre Canelo. “Canelo siempre ha sido un motivo de orgullo y motivación para mí. Solía ​​decir cuando estaba en el deporte que quería ser como él, y ahora tenemos la oportunidad de enfrentarlo y espero estar donde está pronto”, agregó Munguía. Un campeón mundial de cuatro divisiones que obtuvo títulos en peso súper welter, peso mediano, peso súper mediano y peso semipesado. El currículum de Canelo incluye victorias sobre Gennadiy Golovkin, Caleb Plant, Billy Joe Saunders, Sergey Kovalev, Danny Jacobs, Miguel Cotto y Shane Mosley. Las únicas derrotas de Álvarez fueron a manos de Floyd Mayweather Jr. en septiembre de 2013 y Dmitry Bivol en mayo de 2022. “Canelo tiene muchos logros y experiencia. Esta es la primera vez que encabezo un PPV. La clave es trabajar duro en el campamento y, sinceramente, estoy preparado para ello”, afirmó Munguía. Cuando se le preguntó sobre su plan para la noche de la pelea, Munguía concluyó. “En el ring las cosas cambian. Estoy librando una pelea inteligente en ese ring, pero si las cosas empiezan a ponerse difíciles. Estoy listo para hacer todo lo posible “. Sigue a Miguel en Twitter @MigMaravilla Charr está lesionado y Shevadzutskyi enfrentará a Pulev Okolie-Rozanski por el título Bridge del WBC el 24 de mayo en Polonia Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.