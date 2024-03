Charr está lesionado y Shevadzutskyi enfrentará a Pulev Epic Sports & Entertainment anunció hoy que Ihor (“The Hulk”) Shevadzutskyi (11-1, 9 KOs) ahora se enfrentará a Kubrat “The Cobra” Pulev (30-3, 14 KOs) en un round de 12 el 30 de marzo en la Arena Sofia en Sofia, Bulgaria por el título internacional de peso pesado de la AMB, reemplazando al campeón de peso pesado de la AMB Mahmoud Charr (34-4, 20 KOs), quien sufrió un desgarro en el tendón distal de su bíceps mientras hacía sparring a principios de esta semana y se sometió a una cirugía ayer. Ivaylo Gotzev, director ejecutivo de Epic Sports, promotora de Pulev, dijo: “Después de nuestro tan esperado regreso a casa en Bulgaria, la lesión de Charr nos afrontó un desafío formidable. Aunque estamos decepcionados, hemos estado planeando una gran noche de boxeo y entretenimiento para Bulgaria y, por lo tanto, ¡el espectáculo debe continuar! El hermano de Kubrat, Tervel, ex medallista de bronce olímpico, peleará contra Rolly Lambert Tameza como pelea coestelar”. “Hulk es un bateador duro y robusto que no tiene nada que perder y mucho que ganar”, continuó Gotzev. “Noqueó a su último oponente el mes pasado y está en excelente forma. Estaba en el gimnasio entrenando cuando recibió la llamada y no dudó ni un segundo en aprovechar esta gran oportunidad. Tiene un estilo de avance con poder de nocaut en ambas manos. Es una pelea arriesgada para Kubrat, pero disfruta los desafíos y quiere que sus fanáticos y los fanáticos del boxeo en todo el mundo vean una pelea competitiva”. El campeón de peso pesado de la AMB, Mahmoud Charr, dijo: “Me desgarré el tendón distal de mi bíceps durante el entrenamiento. Me siento destrozado al anunciar que no puedo pelear el 30 de marzo. Mi entrenamiento iba bien, lo que hace que esto sea doblemente difícil. Espero una pronta recuperación. Espero poder asistir al evento el 30 de marzo. Espero con ansias la pelea reprogramada por el título mundial de la AMB con Kubrat lo antes posible”. Munguía: "Estoy preparado para esta etapa" Like this: Like Loading...

