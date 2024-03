“Mano de Piedra” Duran regresa a casa con Marcapasos Por. Gabriel F. Cordero La familia del “Mano de Piedra” Durán a través de sus redes sociales ha informado que este pasado lunes el legendario campeón mundial panameño tenía un marcapasos insertado con éxito después de haber sido diagnosticado con un bloqueo auriculoventricular (AV) completo. Durán, de 72 años, fue diagnosticado con “Bloqueo Auriculoventricular Completo”, lo que motivó la búsqueda para colocarle el dispositivo en su corazón. Desde el pasado viernes se conoció que Durán se encontraba internado en el Hospital Santo Tomás por complicaciones de salud mientras la familia en ese momento pidió que lo mantengan en sus oraciones. Durán se mantuvo estable y miles de fanáticos alrededor del mundo junto al presidente del CMB, Mauricio Sulaimán y campeones mundiales como Julio César Chávez, Canelo Álvarez y Mike Tyson entre muchos, comenzaron a enviar muestras de solidaridad y deseos de pronta recuperación. Durán es considerado el mayor héroe deportivo del país y el hombre más importante del mundo en la historia de Panamá. Durán ya se encuentra en casa iniciando su recuperación y conociendo a su nuevo compañero de vida. Canelo: Sé lo que me espera en mayo Conferencia de prensa de Canelo y Munguía en Los Ángeles Like this: Like Loading...

