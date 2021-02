Canelo, Parker y Martínez, son grandes favoritos Canelo Álvarez, Joseph Parker, Julio César Martínez son grandes favoritos este sábado en el boxeo televisado. Anthony Dirrell contra Kyrone Davis parece ser la pelea más dura en el papel. DAZN (1:30 AM ET / 10: 30PM PT)

Joseph Parker -1250 vs.Junior Fa +800

(pesos pesados) DAZN (7PM ET / 4PM PT)

Canelo Alvarez -5000 vs.Avni Yildirim +3000

(títulos de peso súper mediano del WBC / AMB)

Julio Cesar Martinez -1500 vs.McWilliams Arroyo +1000

(título de peso mosca del WBC) FOX (8PM ET / 5PM PT)

Anthony Dirrell -365 vs.Kyrone Davis +275

(eliminatoria de peso súper mediano del WBC) Herring-Frampton será el 3 de abril en Dubai

