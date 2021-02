Herring-Frampton será el 3 de abril en Dubai La pelea por el título superpluma de la OMB entre Jamel Herring (22-2, 10 KOs) y Carl Frampton (28-2, 16 KOs) ahora tendrá lugar en The Rotunda en Caesars, Bluewaters, Dubai el 3 de abril. Apodado como “Legacy , ”El evento D4G Promotions ve a Herring hacer la tercera defensa de su título mundial. Frampton intenta convertirse en el primer y único campeón mundial de tres pesos de Irlanda. El campeón reinante Jamel Herring dijo; “Todos los aplazamientos han sido frustrantes, pero estoy feliz de que esta pelea todavía esté sucediendo. Quiero agradecer a Top Rank, a mi manager Brian McIntyre y a MTK por trabajar entre bastidores para mantener las cosas en marcha porque definitivamente no fue fácil mantener este evento unido. “Todavía tengo la misma hambre que tenía cuando se presentó esta pelea por primera vez. Después de ver la gran actuación de Oscar Valdez durante el fin de semana, definitivamente estoy ansioso por hacer una declaración en esta emocionante división. “Sé que una victoria sobre Frampton dará lugar a cosas más grandes y mejores en el futuro, pero primero tengo que ocuparme de Carl Frampton y estoy totalmente concentrado en defender mi título el 3 de abril”. El retador Carl Frampton agregó; “Encantado de que se confirme esta nueva fecha y lugar, definitivamente ha sido una montaña rusa llegar aquí y quiero agradecer a mi equipo en MTK Global, Queensberry y Top Rank por lograr esto. “Esta es mi oportunidad de hacer historia y fanáticos o no fanáticos, esta pelea será una pelea que los fanáticos recordarán. Jamel es un oponente duro, pero he trabajado mucho, tengo un fuego encendido dentro de mí y estoy seguro de que esta pelea de legado irá a mi favor en la noche, lo dejaré todo en el ring. “ Canelo, Parker y Martínez, son grandes favoritos Serrano-Bermúdez el 25 de marzo en Puerto Rico

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.