Conferencia de prensa final de Canelo-Yildirim El campeón súper mediano del WBC y AMB, Saúl Álvarez, y Avni Yildirim posan después de la conferencia de prensa final para la cartelera de boxeo Matchroom que tendrá lugar este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami, FL. Canelo Alvarez: “Respeto a todos los luchadores. Respeto al retador que está frente a mí en este momento. Sé que es un luchador fuerte. Sé que tiene muchas herramientas. Yo tengo la misma mentalidad. Estoy tratando de hacer mi trabajo y estoy tratando de hacer historia. Me encanta estar aquí. Me encanta estar en el gimnasio. Es mi vida. Vamos a tomar estas peleas pelea por pelea, y espero poder pelear 4 veces este año. Estoy concentrado en mi rival el sábado. Sé que en este momento, esta pelea es la única que existe para mí, y estoy concentrado en lo que tengo que hacer, mi trabajo para el sábado “. Avni Yildirim: “Estoy listo para estar aquí. El sábado es una gran noche para mí y para mi país, para todos los aficionados. Es una gran oportunidad para mí, una gran oportunidad para mi país. Todo el mundo está esperando el cinturón WBC. Quizás después del título del campeonato mundial, el boxeo se hará tan grande en mi país. Es un gran campeón, todo el mundo lo sabe. Estoy listo para el título del campeonato mundial por la gran oportunidad. Es mi tiempo. El sábado, para todos, es la hora del espectáculo “. Conferencia de prensa final de Dirrell-Davis Canelo, Parker y Martínez, son grandes favoritos

