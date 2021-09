Canelo gana el primer round y hace sangrar a Plant El campeón mundial de peso súper mediano WBC / AMB / OMB, Canelo Álvarez y el invicto campeón mundial súper mediano de la FIB Caleb “Sweethands” Plant se presentaron para una intensa mirada que se convirtió en una pelea el martes en una conferencia de prensa que anticipó su indiscutible enfrentamiento por el campeonato de peso súper mediano. Durante un extenso enfrentamiento que dio inicio al evento, los combatientes intercambiaron palabras y lanzaron golpes de mirada antes de que sus respectivos equipos subieran al escenario para separar a los combatientes. Plant se quedó sangrando por un rasguño debajo del ojo derecho. Respecto al altercado, Canelo dijo: “Puedes decirme lo que sea, pero no a mi mamá. Voy a pelear con cualquiera que diga algo sobre mi mamá. Y se balanceo primero. Solo lo empujé. Él golpeó primero y yo hago lo que hago. Cruzó la línea. Terminará en ocho rounds o menos. Voy a noquear a este tipo. Fácil.” Plant comentó: “Solo tuvimos algunas bromas normales de ida y vuelta allí y luego pasó lo que pasó. Sin embargo, no es de mi incumbencia. Estoy concentrado y encerrado el 6 de noviembre “. WBC anuncia sus mandatorias y eliminatorias

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.