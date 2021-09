WBC anuncia sus mandatorias y eliminatorias La Junta de Gobernadores del Consejo Mundial de Boxeo ha ordenado una serie de peleas obligatorias y eliminatorias finales. Joseph Díaz vs Ryan García / Eliminación interina / final de peso ligero del WBC

Gary Russell vs Mark Magsayo / Peso pluma obligatoria del WBC

Nonito Donaire vs ReyMart Gaballo / Peso gallo obligatoria del WBC

Eduardo Ramirez vs Lerato Dlamini / Eliminatoria final de peso pluma del WBC La forma en que funciona en el WBC es que el campeón tiene la obligación de enfrentarse al retador oficial cada 12 meses. Cuando se ordena la pelea, se dan 30 días para negociaciones libres, y si no se llega a un acuerdo, se realiza una subasta en la que pueden participar todos los promotores y quien presente la mayor cantidad gana los derechos para promocionar la pelea de campeonato mundial. Canelo gana el primer round y hace sangrar a Plant Canelo y Plant presentaron su combate para el 6 de noviembre en Las Vegas

