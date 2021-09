Yabuki derrota a Teraji y gana el minimosca del WBC Por Joe Koizumi Masamichi Yabuki (13-3, 12 KOs) capturó sorprendentemente el cinturón de las 108 libras del WBC cuando sobrevivió a una crisis en el noveno y se encontró con el campeón defensor Kenshiro Teraji (18-1, 10 KOs), previamente invicto con una ráfaga de golpes sin respuesta, lo que provocó la intervención del árbitro. Antes de la detención Yabuki lideraba en puntos: 87-84, 86-85 y 88-83. Canelo gana el primer round y hace sangrar a Plant

