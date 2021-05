Canelo a JC Chávez : eres el más grande Por Hesiquio Balderas Después de su victoria por nocaut técnico sobre Billy Joe Saunders, Canelo Alvarez fue entrevistado por Box Azteca, donde Julio Cesar Chavez Sr. es un comentarista experto. “Déjame decirte primero que eres el mejor, eres la inspiración que admiraba cuando era un niño. Solía ​​ver cintas de tus peleas para aprender de ti ”, le dijo Canelo a Chávez Sr.“ Nunca intentaré decir que soy mejor que tú porque te admiro. Solo quiero hacer mi propia historia, mi propio camino “. Chávez Sr. también tuvo palabras de elogio para Canelo. “Usted es el mejor. No entiendo cómo la gente habría dicho cosas malas sobre ti cuando hay más de 73.000 personas en este campo. Eres un ídolo y te lo mereces ”, dijo Chávez. “La gente siempre hace comparaciones, pero eso es solo odio o envidia. Estoy orgulloso de lo que has hecho y me siento muy orgulloso de ti “. Canelo vence a Saunders y tiene los títulos de las 168 Lbs WBC, AMB y OMB Soto vence a Takayama y retiene el título de 108 libras de la OMB

