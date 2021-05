Canelo vence a Saunders y tiene los títulos de las 168 Lbs WBC, AMB y OMB Por Jeff Zimmerman en el ringside El campeón súper mediano de la AMB / CMB, Canelo Alvarez (56-1-2, 38 KOs) anotó un nocaut técnico en el octavo asalto sobre el campeón súper mediano de la OMB Billy Joe Saunders (30-1, 14 KOs) el sábado por la noche en el AT&T Stadium en Arlington, Texas. El reinante rey libra por libra Álvarez de Guadalajara, México, en su tercera pelea desde diciembre de 2020, demostró ser demasiado fuerte para el Brit Saunders y lo detuvo en su banquillo entre el octavo y el noveno asalto y deja al Lone Star State como el súper. campeón del mundo unificado de peso mediano. Con la victoria, Canelo le arrebató el cinturón de la OMB a Saunders para ir junto con sus correas del CMB y la AMB y ahora puso su mirada en el campeón de la FIB Caleb Plant este septiembre por el título indiscutible, que ha sido su objetivo declarado. Canelo le dijo a DAZN Chris Mannix inmediatamente después de la pelea en el ring como tal, “Ese es el plan para ir por el cinturón. Ya voy, ya vengo mi amigo. Espero que se pueda hacer esa pelea “. Para que esa pelea se hiciera realidad, Canelo tuvo que pasar primero por el invicto Saunders, quien demostró que era más que un juego para el mejor boxeador del boxeo actual. En las dos primeras rondas, Canelo bajó lentamente a Saunders y desató sus manos izquierdas de poder al cuerpo y una vez que tuvo a Saunders contra las cuerdas, lo atacó con una gran mano derecha. El zurdo Saunders lanzó su jab derecho de vez en cuando, pero no lo suficiente como para frenar a Canelo desde el principio. Canelo comenzó a encontrar su rango en la tercera ronda cuando conectó una hermosa combinación que llamó la atención de Saunders y siguió con otra sólida derecha. Saunders hizo su mejor trabajo en la quinta ronda, mientras Canelo continuaba buscando espacios, sin embargo, Saunders le dio un golpe con la cabeza hacia atrás con un golpe sólido cuando estaba entrando. Canelo continuó avanzando, pero Saunders lo atrapó de nuevo en la cara cuando Saunders estaba empezando a encontrar su equilibrio. La pelea luego comenzó a calentarse en el sexto asalto cuando ambos hombres intercambiaron golpes en el centro del ring mientras Saunders usaba sus piernas de manera más efectiva para evitar los grandes tiros de Canelo. Saunders abrió la séptima ronda con varios golpes en la cabeza de Canelo y pareció ganar confianza a medida que la pelea se movía a las rondas intermedias. La multitud pro-Canelo coreó su nombre para dar un impulso, pero Saunders continuó abriéndose camino en una pelea competitiva. En la octava ronda, Canelo ahora pidió a la multitud que proporcionara algo de energía y el ruido aumentó rápidamente en Jerry World mientras Canelo lanzaba cada golpe con malas intenciones. Saunders mostró hinchazón y un corte debajo del ojo derecho entre rondas. Y segundos después, la pelea fue interrumpida por el árbitro Mark Calo-oy cuando Canelo saltó a las cuerdas para celebrar con la multitud pro-mexicana que estableció récords y que también apoya principalmente a los amados Dallas Cowboys de Jerry Jones. Jones trajo dos peleas de Manny Pacquiao a su estadio anteriormente y Canelo en 2016 contra otro británico en Liam Smith. El puntaje oficial fue un nocaut técnico al final de la octava ronda, ya que Saunders sufrió una lesión en el ojo derecho por un uppercut masivo de acuerdo con la repetición que se muestra en la pantalla gigante en el estadio. Los tres jueces tenían a Canelo a la cabeza en el momento del paro 78-74 dos veces y 77-75. Eddie Hearn le dijo a Chris Mannix en el ring después: “Es la única pelea por hacer. Canelo Álvarez peleará absolutamente con cualquiera, y Caleb Plant es la pelea por el campeonato indiscutible. Canelo es la estrella libra por libra en el deporte junto con AJ “. Hearn agregó: “Saunders no podía ver y no lo dejaba salir”. (refiriéndose al entrenador Mark Tibbs) Esta fue la tercera pelea de Matchroom Boxing Eddie Hearn con Canelo desde que se separó de Golden Boy y estableció un récord de asistencia al boxeo bajo techo en EE. UU. De 73,126, superando fácilmente la marca anterior en el Superdome de Nueva Orleans para Ali-Spinks 2 de 63,352. Saunders hizo todo lo que pudo para sacar a Canelo de su juego previo a la pelea y meterse bajo la piel del estoico y experimentado pelirrojo de Guadalajara, México, y usó la semana de la pelea para hacerlo con Ring-Gate. Saunders amenazó con retirarse de la pelea más de medio metro alrededor del ring. Saunders solicitó un tamaño de anillo de 24 pies por 24 pies dentro de las cuerdas, pero terminó a 22 pies en lugar de los 20 que Canelo había usado antes. Ya sea que fuera realmente una estratagema para sacudir a Canelo o una verdadera demanda de Saunders, quien es conocido por ser más un motor en el ring, no inquietó a Canelo en absoluto. Rápidamente aplastó las tonterías y le dijo a Hearn que “no hay problema” y que pelearía con él en el espacioso y enorme Cowboy Stadium. Nadie creía realmente que Saunders se alejaría de su boleto de lotería, especialmente más de dos pies alrededor del círculo cuadrado, ciertamente no Canelo. Y esta noche, Canelo demostró una vez más que es realmente la estrella más grande en el boxeo y, después de recolectar otro cinturón para agregar a su colección, puede fichar hasta que regrese al trabajo en septiembre, probablemente contra el poseedor del cinturón de la FIB, Caleb Plant, como espera. cumplir su sueño y convertirse en campeón indiscutible de peso súper mediano. Canelo a JC Chávez : eres el más grande

