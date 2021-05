Ramírez: siempre seré el desvalido La cuenta regresiva está en marcha, y el campeón mundial de peso welter junior del WBC / OMB, José Ramírez, está a 12 días de un enfrentamiento indiscutible que definirá el legado contra Josh Taylor, el campeón de la FIB / AMB de Escocia. Ramírez, el atleta olímpico de Estados Unidos del Valle Central de California en 2012, sigue como de costumbre y espera convertirse en el primer campeón indiscutido de ascendencia mexicana de cuatro cinturones. Ha pasado la mayor parte de dos meses entrenando en Riverside, California, con Robert García, quien ha guiado su carrera dentro del ring desde su esfuerzo por ganar el título en marzo de 2018 sobre Amir Imam. Con la semana de la pelea a siete días de distancia, Ramírez (26-0, 17 KOs) es el perdedor prohibitivo por primera vez en su carrera profesional, ya que Taylor (17-0, 13 KOs) es un favorito de más de 2 a 1 en la mayoría de las casas de apuestas. Ramírez es consciente de la percepción del público, pero eso no lo desconcierta cuando ingresa a la sexta pelea por el título mundial de su carrera. Taylor ganó el prestigioso cinturón de la revista Ring con su decisión de octubre de 2019 sobre Regis Prograis, pero el 22 de mayo, el premio más alto del deporte estará en juego. A medida que el campo de entrenamiento termina, esto es lo que dijo Ramírez: “Siempre he sido el desvalido. Esa es mi mentalidad. Estoy luchando por mi lugar en la historia del boxeo. Ningún boxeador de ascendencia mexicana ha tenido los cuatro títulos mundiales. Soy consciente de que la mayoría de la gente se está burlando de mí, pero eso solo me impulsa más “. “En mi mente, se supone que debo ganar esta pelea. No dejo que el ruido exterior me afecte. No importa lo que hagas o a quién derrotes, siempre habrá alguien más ahí fuera. En este momento, esa persona es Josh Taylor “. “Ambos queríamos la pelea y lo respeto por asumir el desafío. Josh y yo queremos hacer historia y sé que seré el mejor hombre el 22 de mayo “. “Las probabilidades son las que son, pero el mejor peso welter junior, el campeón indiscutible, será coronado el 22 de mayo”. Canelo, el fenómeno, el Bo Jackson Mexicano Canelo vence a Saunders y tiene los títulos de las 168 Lbs WBC, AMB y OMB

