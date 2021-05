Soto vence a Takayama y retiene el título de 108 libras de la OMB Por Jeff Zimmerman en el ringside En el evento co-principal en Arlington, TX y en vivo por DAZN como parte de la extravagancia de Canelo-Saunders, el campeón de peso mosca ligero de la OMB Elwin Soto (19-1, 12 KOs) de Baja California, México, retuvo su cinturón en el noveno asalto. Nocaut técnico en una reñida batalla contra el ex campeón de peso mínimo en múltiples ocasiones Katsunari Takayama (32-9,12 KOs provenientes de Osaka, Japón. Soto salió como un toro de la primera ronda y casi derriba a Takayama al comienzo de la ronda y otra vez cuando terminó la ronda. Sin embargo, Takayama mostró su astuta experiencia en el ring y escapó de problemas a menudo. En la segunda ronda, Soto conectó otro gran derechazo temprano y más golpes de poder al final. Takayama no tenía el poder de lastimar o frenar a Soto. Soto solo tiene 24 años, mientras que el ex campeón Takayama tiene 37 años, y la diferencia de edad y el poder fueron evidentes en todo momento. Soto conectó continuamente golpes de gran potencia, en su mayoría con la mano derecha. Soto presionó y tambaleó a Takayama cuando encontró un hogar para la mano derecha durante toda la noche, pero el juego Takayama mostró su dureza e incluso se enfrentó cara a cara con Soto en la sexta ronda. Soto se cansó o quitó el acelerador en la séptima y octava ronda, pero lo recuperó en la novena ronda. Y después de otro aluvión de tiros sólidos de Soto, el árbitro Laurence Cole lo rechazó con Takayama todavía en pie. Takayama y su manager Sean Gibbons protestaron en vano. Soto entró como el gran favorito 7-1, ya que capturó su primer título mundial en junio de 2019 contra el puertorriqueño Angel Acosta con un nocaut en el duodécimo asalto con Acosta todavía de pie al igual que Takayama esta noche. Takayama esperaba hacer otra carrera hacia un título antes de cumplir el sueño de toda su vida de convertirse en entrenador. Pero en cambio, el joven mexicano, Soto, retuvo su cinturón de peso mosca ligero de la OMB con el nocaut técnico a las 2:44 del noveno asalto de los doce programados. Takayama solo había sido detenido una vez más en su histórica carrera y si esta es su última pelea, podría alejarse orgulloso mientras mostraba a sus futuros estudiantes lo que se necesita para ser un campeón dentro y fuera del ring. Canelo a JC Chávez : eres el más grande Acosta vence a Rosa por WBA Fedecentro en Kissimmee, Florida

