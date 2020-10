Candidata a pelea del año; Estrada TKOS11 Cuadra en CDMX y retiene título WBC Por. Gabriel F. Cordero En una guerra total y una de las candidatas a pelea del año, el campeón de peso supermosca del WBC, Juan Francisco “Gallo” Estrada (41-3, 28 KOs) venció con un espectacular nocaut técnico en el undécimo asalto contra su compatriota el ex campeón mundial, Carlos “Principe” Cuadras (39-4-1, 27 KOs) en una revancha este Viernes por la noche en TV Azteca Studios en la Ciudad de México. Fue una acción de punta a punta desde el principio, ya que ambos estaban entregados al intercambio de golpes. Cuadras derribó a Estrada en el tercer round pero Estrada se recuperó bien. En el undécimo round, Estrada derribó a Cuadras dos veces y el arbitro Guadalupe Garcia intervino bien al detener el combate. El tiempo era 2:22. Hasta el décimo round los tres jueces tenían a Estrada adelante 95-94, 95-94 y 97-92. Chocolatito retiene el título supermosca de la AMB

