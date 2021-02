Campeon WBC, Julio César Martínez esta lesionado y no podrá defender el sábado Después de la conferencia de prensa del jueves en Miami, el campeón de peso mosca del WBC, Julio César Martínez, se retiró de su defensa contra McWilliams Arroyo en el co-estelar del sábado entre Canelo y Yilirim. Martínez dijo en las redes sociales que agravó una lesión anterior esta semana y los médicos le aconsejaron que no peleara. Arroyo puede enfrentar a otro oponente por el cinturón interino del WBC en el evento. Fa supera a Parker en 20 libras FacebookGorjeoReddit Los entrenadores hablan Canelo-Yildirim

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.