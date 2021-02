Los entrenadores hablan Canelo-Yildirim Los entrenadores Eddy Reynoso y Joel Díaz se pesan en el choque del sábado en Miami entre el campeón súper mediano del WBC y AMB /, Saúl Álvarez y Avni Yildirim. Joel Díaz: “Fue una gran experiencia para mí cuando el gerente de Avni me llamó con respecto a esta gran oportunidad. Voló a Turquía, comencé a entrenar allí. Todo fue genial, hemos estado haciendo un gran trabajo. Creo que podemos hacer algo con Avni. Si no, no estaría aquí… Poner un plan contra Canelo Álvarez para mí es realmente difícil porque Canelo no es un luchador fácil de enfrentar. Como todo entrenador, como todo luchador tenemos que arriesgarnos. Estamos preparados para el desafío “. Eddy Reynoso: “Estuvimos muy felices después de esa pelea en diciembre (contra Callum Smith) y muy felices por los resultados con Oscar Valdez. Sabemos que tenemos una dura pelea contra Yildirim, Joel lo entrena. Sabemos que no va a ser fácil pero vamos a dar una buena pelea ”. Campeon WBC, Julio César Martínez esta lesionado y no podrá defender el sábado Conferencia de prensa final de Dirrell-Davis

