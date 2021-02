Conferencia de prensa final de Dirrell-Davis El ex dos veces campeón de peso súper mediano del WBC, Anthony “The Dog” Dirrell y Kyrone “Shut It Down” Davis, iban y venían en una conferencia de prensa final el jueves para ver una vista previa de su enfrentamiento en el evento principal que tendrá lugar este sábado en FOX desde Shrine Auditorium y Expo Hall. En los angeles. Anthony Dirrell: Está gordo. No es grande, está gordo. Comió hasta el peso. No es grande. El es gordo. Es un oponente de 160-154. Él sabe en lo que se metió. Kyrone Davis: Tiene que pelear conmigo. Es lo que es. Puede hablar de eso, pero tiene que subir al ring el sábado. Los entrenadores hablan Canelo-Yildirim Conferencia de prensa final de Canelo-Yildirim

