Campbell da positivo por Covid y combate ante García es pospuesto Golden Boy Promotions ha anunciado que el tan esperado enfrentamiento de peso ligero del 5 de diciembre entre Ryan “Kingry” García y Luke Campbell se pospuso después de que Campbell dio positivo en la prueba de COVID-19. La nueva fecha se anunciará en breve. El promotor de Campbell, Eddie Hearn, lo confirmó en las redes sociales. “Desafortunadamente, Luke Campbell dio positivo por Covid 19. Ha completado el aislamiento y reanuda el entrenamiento en breve, pero no estará en forma para el 5 de diciembre. Estamos trabajando en una nueva fecha con Golden Boy y DAZN pero solo anticipamos un retraso muy corto para esta gran pelea. “ Campbell tuiteó: “Decepcionado porque mi pelea se está retrasando, pero estos son, lamentablemente, los tiempos en los que vivimos. Me siento bien y espero confirmar una nueva fecha de pelea muy pronto. Mantente a salvo todos “. Kingry tuiteó. “2020 realmente no se dará por vencido hasta el final”. Presentan Spence-Garcia en Conferencia de prensa virtual WBC listo para una nueva división de peso: Bridgerweight

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.