WBC listo para una nueva división de peso: Bridgerweight Por Mauricio Sulaimán

Hijo de José Sulaimán -Presidente del WBC El boxeo moderno nació en Inglaterra y durante más de un siglo no tuvo reglas ni categorías de peso. Después de que se establecieron algunas reglas, el boxeo continuó y, finalmente, el National Sporting Club creó las 8 divisiones originales para agruparlas en categorías por peso en busca de un nivel de competencia similar entre los contendientes, siendo estos los siguientes: División / Libras

Vuela 112

Gallo 118

Pluma 126

Ligero 135

Welter 147

Medio 160

Lt

Pesado 175 Pesado 176 al infinito La Comisión de Boxeo de Nueva York implementó tres divisiones más en 1909: peso súper gallo 122, súper pluma 130 y súper ligero 140. Eventualmente, el Consejo Mundial de Boxeo introdujo seis divisiones más abordando la urgente necesidad de reducir la diferencia de peso entre divisiones lo cual exigía grandes sacrificios físicos con peligrosas prácticas de deshidratación, o el hecho de que subir a la siguiente división significaba ceder mucha ventaja. tener que enfrentarse a boxeadores mucho más pesados ​​y fuertes. Las adiciones fueron: Straw 105, Light fly 108, Super fly 118, Super Welter 154, Super Middle 168 y Cruiser 200. Si bien el problema en la mayoría de las divisiones se abordó en gran medida, el crecimiento natural de la humanidad ha generado cambios importantes en las principales divisiones. Hace 10 años, el CMB decidió mover el límite de peso crucero de 190 a 200 libras considerando el peso de los atletas, ya que han crecido de manera impresionante. La división principal, el peso pesado, significa la máxima gloria. El campeón mundial de peso pesado ha sido tradicionalmente reconocido como el atleta más importante del mundo, el invencible, el gladiador. El campeón mundial de peso pesado, inicialmente comenzó con 176 libras; Analizando los siguientes datos, se muestra claramente que en el siglo XX hubo campeones con pesos muy por debajo de los pesos actuales en la división de peso pesado: Jack Dempsey: 187 libras

Gene Tunney: 189 libras

Schmelling máximo: 188 libras

Jack Sharkey: 205 libras

Baer máximo: 209 libras

Jim Braddock: 193 libras

Joe Louis: 197 libras

Ezzard Charles: 181 libras

Camiseta Joe Walcott: 194 libras

Rocky Marciano: 184 libras

Floyd Patterson: 182 libras

Ingemar Johannson: 196 libras

Sonny Liston: 214 libras

Muhammad Ali: 210 libras

Joe Frazier: 205 libras

George Foreman: 217 libras

Leon Spinks: 197 libras

Larry Holmes: 209 libras

Michael Spinks: 200 libras

Mike Tyson: 221 libras

Buster Douglas: 231 libras

Evander Holyfield: 208 libras

Riddick Bowe: 235 libras

Lennox Lewis: 235 libras Ahora en el siglo XXI, vemos los diferentes pesos en la división de peso pesado. Hassim Rahman: 238 libras

Lennox Lewis: 253 libras.

Oleg Maskiev: 238 libras

Samuel Peter: 250 libras

Vitaly Klitschko: 247 libras

Bermane Stiverne: 239 libras

Deontay Wilder: 219 libras

Tyson Fury: 273 libras Hemos decidido crear una nueva división, llamada “Bridger”, ya que es el puente necesario para atender a la gran cantidad de boxeadores que pesan entre 200 y 224 libras. Este nombre está inspirado en ese héroe de la humanidad, ese niño de 6 años que durante la pandemia salvó heroicamente a su hermana de 4 años de un ataque de un perro salvaje… ¡Sí, esta nueva división está inspirada en Bridger Walker! ¿Sabías que… .. En 1908 el campeón de peso pesado fue Tommy Burns, quien pesaba 168 libras (hoy habría sido súper mediano), perdió su título ante el llamado “Gigante de Galveston”, el legendario Jack Johnson, quien pesaba 192 libras (actualmente sería de peso crucero). La anécdota de hoy…. Mi papá viajó a Alemania para estar presente en la defensa del título del gran campeón Vitaly Klishtko ante el sirio Manuel Charr. En la ceremonia de pesaje, surgió una situación en la que estos dos gigantes intercambiaron algunas palabras acaloradas. Don José con su autoridad moral se interpuso entre los dos y les dijo “Cálmate, tú eres el ejemplo para la juventud y debes entender esta responsabilidad”. Klitschko y Charr inmediatamente se dieron la mano, se abrazaron y procedieron a presentar su pesaje. “La fotografía de estos dos gigantes con mi padre entre ellos nos dio muchos momentos de felicidad como familia. El WBC ha agregado el peso puente a las clasificaciones oficiales y se pondrá en contacto durante el mes de noviembre con los boxeadores que compiten en peso crucero y peso pesado para confirmar en qué categoría desean aparecer, sin embargo, habrá un período de gracia de 6 meses para manejar correctamente cada uno. situación y cualquier luchador incluido en el peso puente puede competir en la división de peso pesado. Campbell da positivo por Covid y combate ante García es pospuesto Foto de La Clase 2020 del Salón de la Fama del Boxeo de Florida.

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.