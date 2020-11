Presentan Spence-Garcia en Conferencia de prensa virtual El campeón mundial unificado de peso welter Errol “The Truth” Spence Jr. y el campeón mundial de dos divisiones Danny “Swift” García adelantaron su próximo evento de pago por evento durante una conferencia de prensa virtual el martes. Se enfrentarán el 5 de diciembre desde el estadio AT&T en Arlington, Texas. Spence estuvo acompañado durante el evento por su entrenador Derrick James, mientras que García estuvo acompañado por su padre y el entrenador Ángel García. Esto es lo que dijeron los participantes de la conferencia de prensa: ERROL SPENCE JR. “Me siento bendecido y listo para partir. Siento que estoy 100% físicamente. Hemos estado entrenando duro y manteniendo la concentración. No puedo esperar para darles algo a los fanáticos de mi ciudad natal cuando defienda mi título contra un gran oponente. “No quería peleas de puesta a punto. Quería a alguien que sea duro y que pueda llevarme al límite, para poder volver a ser Errol Spence Jr. Voy a dar una gran actuación y escuchar ‘y todavía’ el 5 de diciembre. “Elegí a Danny García para estar a la altura de las circunstancias. Sigo siendo el mejor perro de la división. Luchar contra Danny demostrará lo gran luchadora que soy. “El papá de Danny me entusiasma hablando de que su hijo se adelanta, lanza muchos golpes y me quita los cinturones. Así que estaré listo para lo que sea que Danny traiga al ring. No voy a meterme en juegos mentales como con Shawn Porter. Luché contra el juego de Shawn y lo gané en su propio juego. Sé que Angel quiere que me quede parado y pelee con Danny, pero voy a hacer lo que tengo que hacer para ganar la pelea. “Depende de mí hacer un gran revuelo después de mi accidente automovilístico. Los oponentes menores estaban a favor antes de convertirme en campeón. Finalmente llegué a la cima, donde puedo luchar contra los grandes nombres, así que no voy a retroceder. Estos son los tipos con los que he querido luchar desde siempre. “Definitivamente aprendo más de las victorias de Danny. Tiene muchas grandes victorias. Aprendes mucho de diferentes tipos de peleas. Soy un estudiante del juego y un fanático del deporte. Todo lo que hago de todos modos es mirar el boxeo. Así que estoy muy familiarizado con las victorias y derrotas de Danny. “El accidente me hizo sentir más hambriento y aún más concentrado. Ahora tengo la misma hambre que antes de ganar el título. Vengo al campamento mucho más liviano y me está ayudando a tener un campamento aún mejor. “Soy el campeón, y al final del día, puedo simplemente pelear. Cuando llega al cable, sé cómo cavar profundo y salir adelante. “Significa todo luchar en casa, especialmente con todos los que atraviesan la pandemia. Solo quiero que todos los que salgan estén seguros y sigan los protocolos, y haremos que sea una gran noche “. DANNY GARCÍA “El campamento ha ido muy bien. Mi peso es bueno y siento que estamos adelantados a lo previsto. Ahora solo lo estamos tomando un día a la vez. Estoy emocionado de estar en esta posición para luchar por el título nuevamente. “El 5 de diciembre no se quitará piedra. Le vamos a dar el 110% y le quitaremos estos títulos en su ciudad natal. “He sido un perdedor durante toda mi carrera. Estoy acostumbrado a interpretar ese papel. Solo tengo que entrar y ser yo mismo. Tengo que creer en mí mismo al 100% y luchar asalto a asalto. Voy a mostrar de qué está hecho un verdadero campeón. “Después de las peleas de García y Porter, vi algunos agujeros en su juego y supe que sería una buena oportunidad para volver a ser campeón. Este tipo de peleas saca lo mejor de Danny García. Me dan la motivación extra que necesito y por eso lo quería. “Pensé que Spence era el hombre más grande y mejor contra Mikey García. Mikey tiene grandes habilidades, pero Errol tenía tamaño y soltó las manos. Mikey se quedó paralizado, por lo que no se arriesgó. Realizó algunos buenos contragolpes, y ese es el tipo de cosas que estoy tomando en consideración durante este campamento. “Mi trabajo es luchar. No puedo entrar ahí y preocuparme por los jueces. Van a hacer lo que hacen. Mi trabajo es trabajar en el gimnasio para estar listo para la noche de la pelea. Tengo que entrar allí y ganar rondas y ganar la pelea. “Sé que soy un gran luchador. He estado en este tipo de peleas antes. Sé de lo que estoy hecho. Mientras esté mental y físicamente en mi mejor momento, nadie puede vencerme. Soy un hombre peligroso cuando tengo este enfoque. “Estamos tomando esta pelea como si Errol estuviera al 100%. No confiamos en nada que lo obstaculice. Nos estamos tomando esto lo más en serio posible. Queríamos esta pelea hace mucho tiempo, pero solo teníamos que mantenernos enfocados. Ahora la pelea finalmente está aquí y siento que vamos a tener una gran actuación. “Creo que hago todo muy bien. Puedo golpear dentro y boxear. Por eso soy tres veces campeón del mundo. Me he enfrentado a todos los estilos imaginables y he salido en la cima ”. DERRICK JAMES, entrenador de Spence “El campo de entrenamiento ha sido realmente bueno. Hemos estado trabajando duro desde marzo. Todo se está juntando antes del 5 de diciembre. Nos tomamos nuestro tiempo y fue un proceso gradual llegar a este punto. Ya estaba en forma cuando comenzó este campamento, así que teníamos una gran ventaja. “Incluso cuando Errol estaba recuperando su ritmo, todavía se veía bien. Pero se podía ver la mejora día tras día a medida que se sentía más cómodo estando de regreso. Todos verán el 5 de diciembre quién es realmente Errol Spence Jr. “Es genial poder pelear en casa contra un peleador como Danny. Hacer una gran actuación construirá la leyenda de Errol y sus acciones seguirán aumentando. Errol siempre ha sido capaz de manejar las peleas frente a los fanáticos de su ciudad natal. Amamos todo lo que nos trae la ciudad y nos alimentamos de esa energía en el ring ”. ANGEL GARCIA, Padre e Instructor de García “Todo ha sido perfecto en el campamento. Puedes ver lo bien que se ve ahora. Danny estaría listo para partir mañana si tuviéramos que hacerlo. Va a ser una gran noche para Danny y para mí. Sin quitarle nada a nadie, pero vamos a tomar esos títulos. “Nunca miro las cintas del oponente de peleas pasadas. No aprenderemos nada de eso. Cuando entreno a Danny, me concentro en Danny. Todo lo que sé es cómo mejorar a Danny. Vamos a dictar la pelea y estar encima de Errol. No vamos a pelear como lo hizo Mikey García y correr toda la noche. “Esta vez, no lo vamos a dejar en manos de los jueces. Decidimos ir a pelear con él en Dallas. Danny hizo esa llamada. Al final del día, Danny solo tiene que entrar y hacer lo suyo “. TOM BROWN, presidente de TGB Promotions “Errol Spence Jr. vs. Danny García es una de las peleas más intrigantes de este año y es una pelea que determinará quién es el mejor peleador libra por libra del mundo. “Esta será una gran noche de boxeo y será en el hogar de la mejor franquicia de deportes profesionales del mundo, el AT&T Stadium. Este es el anfitrión perfecto para un enfrentamiento con dos luchadores en su mejor momento, ambos listos para arriesgar su legado. “Spence es uno de los luchadores de los que más se habla en el deporte. Muchos lo consideran el mejor luchador del mundo, y con razón. Quiere ser desafiado y este es el tipo de pelea que eleva nuestro deporte. “Danny García es un luchador de retroceso. Es uno de los luchadores más hábiles y probados en batalla en nuestro deporte. Lo que hizo con 140 libras, antes de ascender, fue simplemente asombroso. Poner estos dos juntos traerá recuerdos de las grandes batallas de peso welter del pasado ".

