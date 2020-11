El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, ha discutido más a fondo la nueva división que el WBC creó recientemente llamada peso puente. Está diseñado específicamente para boxeadores de entre 200 y 224 libras. Explicó que el WBC ya incorporó la nueva división al ranking oficial y durante el mes de noviembre, los boxeadores que pelean en peso crucero y peso pesado serán notificados sobre esta nueva incorporación para confirmar en qué categoría desean ser incluidos. Sin embargo, habrá un período de gracia de seis meses para manejar adecuadamente esta nueva incorporación. Aclaró que cualquier peleador listado en peso puente puede competir en la división de peso pesado. Sulaimán es consciente de que los grandes cambios siempre generan nerviosismo, pero está convencido de que este es un paso necesario en el deporte, ya que lo más importante es cuidar a los boxeadores ¨Bandido¨ Vargas reaparece el 20 de Noviembre en México Presentan Spence-Garcia en Conferencia de prensa virtual

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.