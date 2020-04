Cambio de fecha de inducción de FBHOF 2020 Debido a la cuarentena por Covid 19, el Salón de la Fama del Boxeo de Florida ha reprogramado el fin de semana de inducción de la Clase 2020 2020 al viernes, sábado y domingo 21-23 de agosto. El evento aún tendrá lugar en el Westshore Grand Hotel en Tampa, Florida. Los inducidos son: Combatientes: Eliseo Castillo, Buster Mathis Jr., Robert Daniels, Jeff Lacy, Glenn Wolfe, Rocky Torres, Bonnie Canino, Jeff Sims *

Entrenadores: Ben Getty *

Promotores: Jeff Gibson

Medios: Alan Hopper, Joe Bruno, Dalia Duran

Participantes: Charles Mooney, Lou Martinez, Lou Harris *, Floyd Self *

Funcionarios / Comisión: Mark Streisand, Emil Lombardi Jr., Phyllis Garry

Premio al logro especial: Orlando Cuellar, Phil Alessi Jr.

