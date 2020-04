Reynoso: Una unificación y luego las 115 son el camino para JC Martinez El entrenador Eddy Reynoso dice que Julio César Martínez tratará de unificar la división de peso mosca antes de pasar al súper peso mosca para peleas exitosas contra boxeadores como Juan Francisco Estrada y Roman ‘Chocolatito’ González. Reynoso, el entrenador y representante de Martínez que es co-promovido por Matchroom Boxing USA de Eddie Hearn, comparte la emoción en torno a las 112 libras que se ha extendido por el mundo del boxeo como su poder y estilo de acción. El boxeador de 25 años defendió su corona por primera vez en un emocionante enfrentamiento con el valiente retador galés y el invicto campeón europeo Jay Harris en Texas en febrero, con los pies en el suelo viajo a Phoenix a enfrentarse con el ex campeón Cristofer Rosales. El campeón de la FIB, Moruti Mthalane, y el gobernante de la OMB, Kosei Tanaka, encabezan la lista de candidatos de Reynoso para Martínez en el peso mosca antes de subir a 115 libras, donde las mega peleas con Estrada y Chocolatito podrían estar en el horizonte, y aunque dice que su boxeador sigue siendo trabajando hacia el progreso, Reynoso dice que ‘El Rey’ tiene todos los ingredientes dentro y fuera del ring para gobernar durante mucho tiempo. “Es muy disciplinado”, dijo Reynoso. “Muestra todas las características de un típico boxeador Mexicano. A él le gusta pelear. Le gusta entrenar y, más que nada, es una estrella. En tan pocas peleas ya ganó un campeonato mundial y creo que si sigue en el mismo camino, hará grandes cosas porque es un buen luchador que le gusta mucho aprender, es muy técnico. Él está ahí. Es un gran campeón. “Es carismático, es valiente, es un luchador muy fuerte para la división. Él tiene mucha resistencia. No tiene miedo. Cualquiera sea la pelea en la que lo pongas, él peleará. Es diferente a los otros luchadores. Tiene algunas cosas que aprender, pero vamos a variar el entrenamiento para que sea técnicamente más sólido pelea por pelea. “Siempre está riendo y sonriendo. Convierte las peleas en un circo. El es muy positivo. Nunca lo ves enojado. Es un luchador muy trabajador, sonriente, risueño y positivo. “Lo mantendremos en el peso mosca e intentaremos defender y unificar con Tanaka o Mthalane. Y estamos buscando peleas más difíciles poco a poco. Nos moveremos hasta 115 libras para ir contra Estrada, Cuadras, Chocolatito, hay tantos buenos boxeadores y creo que es paso a paso. Lo mantendremos en el peso mosca y luego pasaremos al supermosca ”. Martínez se une a Reynoso en el segundo episodio de ‘Peleamundo’, presentado por el ex campeón mundial de dos pesos Jessie Vargas, y la sensación de aficionado Marc Castro también protagoniza el programa mientras se prepara para comenzar la vida en las filas pagadas cuando el boxeo regrese. Cambio de fecha de inducción de FBHOF 2020 WBC te invita a mantenerte con la guardia arriba ante la Pandemia

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.