Resultados desde Nicaragua ¡Si! La primera transmisión de boxeo en vivo en más de un mes en cualquier parte del mundo tuvo lugar el sábado por la noche en el Polideportivo Alexis Argüello en Managua, Nicaragua. Los fanáticos estaban socialmente distanciados en la arena y casi todos, excepto los boxeadores, debían usar una máscara. Chocolatito González estuvo entre los asistentes. El Gobierno de La República de Nicaragua apoyo el evento deportivo y la transmisión internacional fue por ESPN. En el evento principal del evento presentado por Bufalo Boxing Promotions con el apoyo del Gobierno de La República de Nicaragua, la empresa representada por el ex campeón mundial de dos divisiones Rosendo “Bufalo” Álvarez presento el combate principal en el súper pluma Robin Zamora (16-7, 8 KOs) que ganó una decisión unánime de ocho rounds ante Ramiro Blanco (18 -8-3, 10 KOs). Los tres jueces lo tuvieron para Zamora con puntajes respectivamente 77-75 78-74 77-75. Previamente pelearon en octubre pasado con Zamora ganando por TKO2. El súper ligero Freddy Fonseca (28-5-1, 19 KOs) salió victorioso cuando el oponente Alain Aguilar (8-8-2, 1 KO) no respondió la campana para el quinto round. Fonseca enfrento al actual campeón súper pluma de la FIB Jojo Díaz el año pasado. El peso mínimo Byron Castellon (15-13-3, 2 KOs) tomó una decisión unánime de seis asaltos sobre Eliezar Gazo (18-11-2, 3 KOs). 59-55 las tres cartas oficiales. El invicto peso welter Gabriel Escalante (13-0, 7 KOs) logro un TKO de cinco rounds sobre Mario Mairena (2-20-1, 1 KO). El peso pluma Brian Pérez (12-11-1, 10 KOs) detuvo a Lesther Lara (16-11-2, 7 KOs) a los 2:46 del segundo round. Pérez derribó a Pérez dos veces en la segunda ronda con el árbitro deteniendo el combate sin contar. Mauricio Sulaiman: Dos grandes del boxeo estuvieron en WBC Talks Cambio de fecha de inducción de FBHOF 2020

