Calendario de peleas de esta semana El choque por el título mundial entre el campeón de peso pesado del WBC, Tyson Fury y Dillian Whyte ocupa un lugar central esta semana, pero hay buena acción de boxeo durante toda la semana. MIÉRCOLES

peso mediano Michael Zerafa (29-4, 18 KOs) se enfrenta al invicto Issac Hardman (12-0, 10 KOs) en una eliminatoria de la FIB en el Centro de Convenciones de Melbourne en Melbourne, Victoria, Australia. La pelea se transmitirá en los EE. UU. en un PPV FITE de $ 19.99 a partir de las 3 a.m. ET. JUEVES

El evento final presentado por el promotor del Salón de la Fama del Boxeo Mogens Palle se lleva a cabo en el Frederiksberg Hallerne en Copenhague, Dinamarca. La tarjeta se puede ver internacionalmente en vivo en un PPV de $36.94 en www.danishfightnight.tv. DAZN tiene un choque de peso superligero entre Joel Diaz Jr. (26-2, 22 KOs) y Mercito Gesta (32-3-3, 17 KOs) del Fantasy Springs Casino en Indio, California. FRIDAY

DAZN está de regreso con el invicto súper mediano Ivan Zucco (15-0, 13 KOs) contra Marko Nikolic (28-1, 12 KOs) en el Palazzo Dello Sport en Verbania, Piemonte, Italia. Probellum transmitirá un choque por el título de peso gallo de la OMB entre el campeón mundial John Riel Casimero (31-4, 21 KOs) contra el retador obligatorio Paul Butler (33-2, 15 KOs) del M&S Bank Arena en Liverpool, Inglaterra. EL SÁBADO

ESPN+ ofrece una transmisión de pago por evento de $69.99 encabezada por la pelea por el título de peso pesado del CMB entre el campeón mundial Tyson Fury (31-0-1, 22 KO) y el retador obligatorio Dillian Whyte (28-2, 19 KO). Comunicado del WBC sobre Daniel Kinahan Ugas sufre fractura de hueso orbital

