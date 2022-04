Ugas sufre fractura de hueso orbital

Foto: Amanda Westcott/SHOWTIME Declaración de Yordenis Ugas: Antes que nada quería disculparme por no venir a agradecer a todos los que me estuvieron apoyando en persona después de la pelea. Tengo una fractura en el ojo y en los próximos días los médicos dirán cómo lo tratarán. Anoche pasé toda la mañana en un hospital y escribo estas palabras con un solo ojo. El otro sigue cerrado. Pero es muy importante para mí escribirte. Quiero agradecer a mi familia, a mi equipo y a todas las personas que me apoyaron. Quiero felicitar a Errol Spence Jr, un gran campeón, y compartir el ring con él fue un honor. Vino como siempre fuerte, y en los últimos rounds me dio en el ojo y todo se puso más difícil…ganó el mejor en el ring. Hemos llegado hasta aquí tomando nuestras victorias y derrotas con humildad. Estoy triste pero en paz. Vuelve de la oscuridad. Y ya en este punto, he peleado con aficionados Crawford, Porter, Pacquiao, Spence, algunos de los mejores boxeadores de la historia y futuros miembros del Salón de la Fama. Estoy orgulloso de lo que estoy haciendo dentro y fuera del ring. He ganado millones de corazones. Con el favor de Dios, vienen grandes días… nos recuperaremos y volveremos más fuertes. Gracias a todos. Calendario de peleas de esta semana Spence KOs Ugas y unifica los cinturones WBC, WBA & IBF

