Comunicado del WBC sobre Daniel Kinahan Mientras visitaba Dubái recientemente, me presentaron a Daniel Kinahan, quien desde entonces ha sido incluido en una lista de sanciones del Departamento del Tesoro de los EE. UU. por presuntos vínculos con delitos de drogas. Esto ha generado especulaciones y ataques contra mí y el CMB. Por ello siento necesario dejar claro que en ningún momento hemos tenido relación alguna con Daniel Kinahan. El Consejo Mundial de Boxeo trata única y exclusivamente con promotores de boxeo y solo ellos mantienen relaciones comerciales en la certificación de peleas por nuestros títulos. El WBC cuenta desde hace muchos años con un gran número de campañas de responsabilidad social enfocadas en la prevención y concientización de los peligros del consumo de drogas. Contamos con un maravilloso programa de charlas impartidas por un ex agente de la DEA, Rocky Heron, que llega a miles de personas con sus presentaciones. Hemos rescatado a muchos boxeadores y miembros de la comunidad boxística alrededor del mundo de los demonios de la adicción y apoyamos abierta y constantemente clínicas de rehabilitación como las de Julio Cesar Chavez y Aaron Silva, entre otras. Cometí un error inocente, debido a la ignorancia absoluta de la situación. De esta manera, ratifico que el Consejo Mundial de Boxeo y todos sus miembros rechazamos absolutamente cualquier acción que vaya en detrimento del ser humano y seguiremos, como siempre, en el total cumplimiento de las leyes de todos los países del mundo. Mauricio Sulaimán

