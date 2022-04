Boxeo Mundial de regreso en ciudad de Panamá el 29 de abril Por. Gabriel F. Cordero El boxeo Panameño esta de regreso en un mega evento internacional el próximo 29 de abril que se realizará en el centro de convenciones Vasco Núñez de Balboa del hotel El Panamá y que es organizado por las empresas Sampson Boxing y Best Box en alianza con el Gobierno de Panamá para apoyar a los niños y jóvenes en un esfuerzo unido junto a las principales empresas del país. Todos juntos han logrado la continuación del Proyecto ¨Sembrando Campeones¨ en beneficio de miles de niños y jóvenes que ven en este deporte una oportunidad de cambios radicales en sus vidas tras los ejemplos mostrados por el dinámico empresario Sampson Boxing con campeones como : Manny Pacquiao, Sergio¨Maravilla¨Martinez, Sultán Ibragimov, David Benavidez y recientemente con Sebastian Fundora. Lewkowicz es considerado un ángel del Boxeo en América Latina por sus constantes participaciones y apoyo en el boxeo de Argentina, Uruguay, Republica Dominicana , México y Panamá entre otros. Lewkowicz es un fuerte gestor del boxeo amateur internacional y recientemente realizo la fecha 40 del Torneo Mercosur ⁦de Boxeo Amateur . El 3 de Mayo en la ciudad de Mexico Lewkowicz será parte de un nuevo récord Guinness cuando se registre la altura Oficial de su recién coronado campeón mundial Sebastian Fundora como el Boxeador más alto de la Historia del Mundo en la categoría Super Welter ⁦ Sampson Lewkowicz junto al reconocido empresario Panameño Carlos González y el presidente del País Laurentino Cortizo con la unión de la empresa privada han logrado realizar grandes noches de boxeo desde Panamá para el mundo y la expectativa global es que puedan continuar. Comunicado del WBC sobre Daniel Kinahan

