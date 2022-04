Bob Yalen renuncia como CEO de MTK Global Declaración oficial: Lamentamos anunciar que Bob Yalen renunció hoy como director ejecutivo de MTK Global por motivos personales. Nos gustaría agradecerle por todos sus esfuerzos en nombre del negocio y su liderazgo de nuestro equipo. “Estoy increíblemente orgulloso del éxito de MTK Global y me siento privilegiado de haber sido presidente y director ejecutivo desde 2018”, dijo Yalen. “Sin embargo, la presión de las últimas semanas ha sido particularmente intensa. Necesito considerar el impacto en mí y en mi familia. Entonces, después de cuatro años al frente de MTK, creo que es hora de dar un paso al costado para asumir nuevos desafíos”. Asaltan a mano armada a Amir Khan en Londres Boxeo Mundial de regreso en ciudad de Panamá el 29 de abril

