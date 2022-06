Budler vence a Soto en eliminatoria WBC en Mexicali En una eliminatoria de peso mosca ligero del CMB entre ex campeones mundiales, Hekkie “The Hexecutioner” Budler (34-4, 10 KOs) anotó una decisión unánime en doce asaltos sobre Elwin “Pulga” Soto (19-3, 13 KOs) el sábado por la noche en el Gimnasio del Polideportivo en Mexicali, BCN, México. Soto estaba frustrado con el movimiento de Budler y su falta de voluntad para intercambiar. Budler tuvo éxito con sus tácticas de quedarse y moverse y prácticamente eliminó a la multitud. El desvalido 4:1 Budler derribó a Soto en el asalto final con una mano derecha y eso fue lo que le ganó la pelea. Las puntuaciones fueron 114-113 3x. Bam Rodriguez: Mis habilidades demostraron ser un gran punto esta noche Bam Rodríguez KOTs 8 a Sor Rungvisai y retiene titulo WBC Like this: Like Loading...

