Bam Rodriguez: Mis habilidades demostraron ser un gran punto esta noche Jesse "Bam" Rodríguez se plantó en el nivel de élite con una impresionante victoria por detención sobre Srisaket Sor Rungvisai para defender su título de peso súper mosca del CMB en San Antonio, Texas. "Mis habilidades demostraron ser un punto esta noche", dijo Rodríguez. "Mi equipo sabe de lo que soy capaz y lo que aporto, es por eso que tomamos la pelea. Sentí que comencé a derribarlo después de tres rondas, el poder no estaba allí de él. Sabía que no podía quedarme allí, pero entramos y montamos un espectáculo. Estaba usando más mis ángulos, Robert seguía diciéndome que hiciera eso y yo escuchaba. "La pelea de Cuadras me dio experiencia y me puso aquí, peleando en casa en San Antonio. Haré lo que diga Robert (García). Soy un luchador especial, no un luchador promedio y estoy aquí para quedarme. * * * "San Antonio tiene una superestrella en sus manos", agregó el promotor Eddie Hearn. "Peleadores como este aparecen una vez en una generación. Estás hablando de algunos de los grandes luchadores de Chocolatito, Juan Francisco Estrada, pero ¿puedes decir que Jesse no los vencería? "San Antonio debería estar muy orgulloso de este chico. Un talento especial y todo se reduce a la velocidad a la que Robert y el equipo quieren ir. Creo que puede unificarse en cualquier división de 108 libras a 115 libras y tiene todas las herramientas para convertirse en una leyenda del deporte. Es un bebé, todavía está aprendiendo, fue una gran participación esta noche y vamos a crecer más y más". Budler vence a Soto en eliminatoria WBC en Mexicali

