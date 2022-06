Briedis vs Opetaia el sabado por ESPN desde Australia Escasa acción de boxeo esta semana en los EE. UU. debido al fin de semana del 4 de julio. Sin embargo, ESPN+ llega a lo grande con no una, sino dos excelentes carteleras internacionales el sábado. SÁBADO El campeón mundial de peso crucero de la FIB Mairis Briedis (28-1, 20 KOs) defiende su título contra el retador obligatorio Jai Opetaia (21-0, 17 KOs) en el Gold Coast Convention Center en Broadbeach, Queensland, Australia. La transmisión de ESPN+ comenzará a las 5 a. m. ET, 2 a. m. PT hora de EE. UU. El invicto, OMB # 1, WBC # 2, FIB # 6 peso pesado Joe Joyce (13-0, 12 KOs) regresa de un despido de un año contra el perenne portero Christian Hammer (27-9, 17 KOs) en el OVO Arena en Londres. Buena cartelera en este también. La transmisión de ESPN+ comenzará a las 2:30 p. m. ET, 11:30 a. m. hora del Pacífico de EE. UU. Christy Martin se une a King´s Promotions Bam Rodriguez: Mis habilidades demostraron ser un gran punto esta noche Like this: Like Loading...

