Christy Martin se une a King´s Promotions King’s Promotions ha anunciado la incorporación de Christy Martin, miembro del Salón de la Fama del Boxeo Internacional e ícono del boxeo femenino, como nueva Directora de Operaciones. “Esta es una gran adición para King’s Promotions. Christy Martin agregará mucho a lo que hemos construido en King’s Promotions. Lo que Christy trae a la mesa es infinito en lo que ha hecho en el deporte del boxeo tanto dentro como fuera del ring. En su función, Christy ayudará con todos los aspectos relacionados con el boxeo, como ayudarnos a identificar y firmar talentos, emparejamiento, operaciones diarias y tutoría para todos nuestros peleadores. Especialmente con nuestras luchadoras talentosas como la campeona de peso súper pluma del WBC, Alycia Baumgardner, Danielle Perkins y la invicta peso mosca Leanna Cruz. Además, Christy se ha establecido como una de las principales promotoras por derecho propio, por lo que tendremos acceso a algunos de los luchadores con los que trabaja, y eso hará que nuestra lista sea mucho más fuerte y profunda”, dijo Marshall Kauffman, director ejecutivo de King’s. Promociones. “Me siento honrado de trabajar con Marshall y Kings Promotions. Esta es una gran oportunidad no solo para mí, sino también para algunos de los luchadores con los que he estado trabajando. Mi compañía, Christy Martin Promotions, permanecerá inactiva ya que estoy 100 por ciento de acuerdo con King’s Promotions. Marshall es uno de los pocos promotores que brinda una plataforma a las luchadoras. Espero que mi presencia ayude a inspirar no solo a las grandes luchadoras como Alycia, Danielle y Leanna, sino a todas las luchadoras bajo el estandarte del Rey. He tenido altibajos en mi carrera y en mi vida personal, así que siento que puedo guiar a estos jóvenes atletas. Siempre he querido seguir involucrado en el deporte, y ahora, al unirme a King’s, puedo hacerlo a un nivel superior y, en el proceso, puedo quitarle parte de la carga a Marshall y ser su mano derecha”, dijo Martin. . La primera superestrella del boxeo femenino, Martin fue incluida en 2020 en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional, pero debido a la pandemia de Covid-19, fue consagrada en 2022. Cartelera internacional de boxeo en Medellín el 6 de agosto Briedis vs Opetaia el sabado por ESPN desde Australia Like this: Like Loading...

