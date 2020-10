Buatsi detiene a Calic en Inglaterra y permanece invicto WBA # 2, IBF # 3, WBC # 12, WBO # 14 peso semipesado Joshua Buatsi (13-0, 11 KOs) defendió con éxito su título internacional de la AMB con un nocaut técnico en el séptimo round ante el previamente invicto Marko Calic (11-1, 6 KOs). ) el domingo por la noche en el Marshall Arena del Stadium MK en Milton Keynes, Inglaterra. El medallista de bronce olímpico de 2016 Buatsi, favorito por 40: 1, tuvo más problemas de lo esperado contra Calic, quien conectó repetidamente con la mano derecha. Con su ojo izquierdo casi cerrado, Buatsi comenzó a conectar con golpes importantes en los rounds seis y siete. Se le atribuyó una caída en el septimo round (más un empujón). Momentos después, la esquina de Calic agitó la toalla. Hora 2:09. Calic pudo haber sufrido una fractura de mandíbula. En un choque por la corona vacante de peso superligero femenino del WBC, Chantelle Cameron (13-0, 7 KOs) superó a Adriana Dos Santos Araujo (6-1, 1 KO) en diez rounds. Lucha unilateral. 100-90 3x. Araujo pesaba más de 5 libras, pero Cameron decidió renunciar al peso. Fue una buena decisión. “The Savage” Alen Babic (5-0, 5 KOs) anotó un nocaut técnico en el tercer round sobre Niall Kennedy (13-2-1, 8 KOs). Kennedy cayó en las rondas dos y tres antes de que el árbitro detuviera la pelea. El campeón de peso mediano inglés Linus Udofia (16-0, 8 KOs) anotó un nocaut técnico en el noveno round sobre John Harding Jr (8-2-1, 2 KOs). Matchroom anuncia su triple cartelera femenina el 14 de noviembre en Reino Unido Zepeda KOs Baranchyk en candidata a pelea del año.

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.