Matchroom anuncia su triple cartelera femenina el 14 de noviembre en Reino Unido Matchroom promoverá su primer triple título mundial femenino el 14 de noviembre en Sky Sports en el Reino Unido y DAZN en los EE. UU. Katie Taylor (16-0, 6 KOs) pone su indiscutible título de peso ligero en juego contra la retadora obligatoria de la AMB Miriam Gutiérrez (13-0, 5 KOs).] Terri Harper (10-0-1, 5 KOs) defiende su título superpluma del WBC contra Katharina Thanderz (13-0, 2 KOs), la campeona interina del WBC. Rachel Ball (6-1, 0 KOs) se enfrenta a Ebanie Bridges (4-0, 2 KOs) por la corona vacante de peso gallo de la AMB. “Este es un momento histórico”, dijo el promotor Eddie Hearn. “Una gran noche de boxeo que será encabezada no por una sino por tres peleas por el título mundial de mujeres … esta es una declaración importante de nosotros y nuestros socios de transmisión, no se pierda una noche increíble el 14 de noviembre”. Lomachenko-López pesaje del WBC de 14 días Buatsi detiene a Calic en Inglaterra y permanece invicto

