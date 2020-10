Zepeda KOs Baranchyk en candidata a pelea del año. En una emocionante eliminatoria de peso superligero del WBC, el dos veces retador al título mundial José “Chon” Zepeda (33-2, 25 KOs) ganó una guerra llena de derribos al ex campeón mundial de peso welter junior de la FIB Ivan Baranchyk (20- 2, 13 KOs) el sábado por la noche sin la presencia de fanáticos dentro de la “Burbuja” del MGM Grand Las Vegas. Sorprendentemente, se produjeron caídas en los cinco rounds y ambos boxeadores cayeron cuatro veces cada uno. En el primer round, Baranchyk derribó a Zepeda dos veces. En el segundo round, Zepeda derribó a Baranchyk, luego Baranchyk derribó a Zepeda momentos después. En el tercero, Zepeda derribó a Baranchyk nuevamente. En el cuarto, Zepeda derribó a Baranchyk una vez más. En el quinto , Baranchyk derribó a Zepeda, pero luego Zepeda derribó espectacularmente a Baranchyk segundos después.El tiempo era 2:50. El nocaut fue particularmente brutal cuando la pierna de Baranchyk se hundió debajo de él, arqueando su espalda y haciendo que la parte posterior de su cabeza golpeara contra la lona. Permaneció en el ring durante mucho tiempo. Felizmente, dejó el ring por sus propios medios. Pelea del año seguro. Zepeda también ganó el título de plata del WBC. Kovalev condenado a 3 años de libertad condicional

