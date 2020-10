Kovalev condenado a 3 años de libertad condicional Sergey Kovalev (derecha) y Jamie Frontz © Instagram / prettypinkacres | © Eric Bolte / USA Today Sports / Action Images vía Reuters El ex campeón mundial de peso semipesado Sergey “Krusher” Kovalev pudo haber enfrentado años tras las rejas por un cargo de delito grave pero recibió tres años de libertad condicional por delitos menores de pelea / ruido / palabras ofensivas después de llegar a un acuerdo con los fiscales con respecto a un altercado con una mujer y un perro hace dos años en Big Bear, California. “Krusher” también debe tomar una clase de manejo de la ira. La mujer alegó que Kovelev la golpeó y pateó a su perro después de que ella rechazó sus avances sexuales. Todos los detalles en TMZ.com . Kovalev admitió su culpabilidad luego de ser acusado de golpear a una mujer y agredir a su perro luego de que ella rechazara sus insinuaciones sexuales luego de su reunión inicial en una fiesta de inauguración de un gimnasio de boxeo en California en 2018. Resultados de All Star y Boxeo Telemundo en Kissimmee, Florida

