Resultados de All Star y Boxeo Telemundo en Kissimmee, Florida El campeón mundial de peso pluma de la AMB Fedecentro, Dennis “El Martillo” (The Hammer) Contreras (23-10-1, 20 KOs) venció con un espectacular KO en el sexto round al previamente invicto Carlos “El Stich” Flores (20-1, 11 KOs) el viernes por la noche. en el Centro de Eventos Osceola Heritage Park en Kissimmee, Florida. Una aplastante combinación de izquierda y derecha puso a Flores, de 20 años, en la cuenta. Tres victorias consecutivas ahora para el resurgido Contreras después de una racha de 1-8-1. Ha sorprendido a Fernando García (12-0), Belmar Preciado (20-2-1) y ahora Flores (20-0). El peso súper pluma Hairon “El Maja” Soccaras (23-1-3, 15 KOs) castigó a Julio Buitrago (13-24-3, 3 KOs) hasta que el árbitro lo detuvo en el tercer round. Otros resultados

Bryan Polaco G4 Jonathan Ryan Burrs (jr mediano)

Omar Rosario G4 Matt Gavers (peso welter junior)

Otar Eransoyan G6 Luis Valentin (peso ligero) Kovalev condenado a 3 años de libertad condicional Prograis en la cartelera Davis-Santa Cruz el 31 de Octubre en Texas

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.