Prograis en la cartelera Davis-Santa Cruz el 31 de Octubre en Texas Es oficial que el tres veces campeón mundial Gervonta “Tank” Davis (23-0, 22 KOs) y el campeón mundial de cuatro divisiones Leo “El Terremoto” Santa Cruz (37-1-1, 19 KOs) se enfrentarán en Halloween ( 31 de octubre) para los campeonatos de peso súper pluma de la AMB y peso ligero de la AMB en Showtime PPV desde el Alamodome en San Antonio, Texas. La cartelera de pago por evento de cuatro peleas será el primer evento de boxeo importante con la asistencia de fanáticos desde que COVID-19 obligó a detener los deportes estadounidenses en marzo. La cartelera contará con el invicto nativo de San Antonio y campeón súper ligero de la AMB Mario “El Azteca” Barrios (25-0, 16 KOs) defendiendo su título contra el contundente Ryan “Cowboy” Karl (18-2, 11 KOs) en la co -El evento principal y el ex campeón mundial superligero Regis “Rougarou” Prograis (24-1, 20 KOs) se enfrentará al invicto Juan Heraldez (16-0-1, 10 KOs) en un enfrentamiento de 10 asaltos. En la primera transmisión por televisión, los contendientes de peso ligero Isaac Cruz (19-1-1, 14 KOs) y Diego Magdaleno (32-3, 13 KOs) lucharán en una eliminatoria por el título de la FIB. Los boletos saldrán a la venta el lunes 5 de octubre a las 10 am CT y se pueden comprar en Ticketmaster.com. Este es el primer gran evento de boxeo con la asistencia de fanáticos desde el inicio de la pandemia de COVID-19 en los EE. UU. En marzo. El Alamodome ha implementado un plan integral de salud y seguridad para protegerse contra la propagación del virus. Todos los fanáticos que asistan al evento serán evaluados al ingresar y deben usar una máscara, así como seguir las pautas de distanciamiento social. Los boletos se distribuirán en bloques de asientos conocidos como “cápsulas” para mantener la distancia entre grupos que no pertenecen a la misma fiesta. Mucha acción en Showtime, ESPN y DAZN el 31 de Octubre

