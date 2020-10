Mucha acción en Showtime, ESPN y DAZN el 31 de Octubre Varios medios informan que el pago por evento de Showtime programado para el 24 de octubre con Gervonta Davis contra Leo Santa Cruz se trasladará al 31 de octubre en el Alamodome de San Antonio. Se permitirá a los espectadores asistir a la pelea. El motivo de la mudanza es evitar un pago por evento de UFC competitivo el mismo día y generar ingresos adicionales por la venta de entradas. La medida también significa que Davis-Santa Cruz se enfrentaría cara a cara con la transmisión programada de ESPN de Naoya Inoue contra Jason Moloney. Más temprano ese mismo día es la pelea de peso pesado entre Oleksandr Usyk y Dereck Chisora ​​en DAZN, por lo que parece ser un día completo de acción. Eddie Hearn informó su prueba de positivo para Covid-19

