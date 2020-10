Eddie Hearn informó su prueba de positivo para Covid-19 El promotor Eddie ha anunciado en Twitter que dio positivo por coronavirus. Está promocionando un espectáculo este fin de semana fuera de Londres. “Triste por descubrir que hoy di positivo para Covid-19 y tengo que dejar la burbuja de inmediato. Afortunadamente, todas las demás pruebas fueron negativas. De camino a casa para descansar, listo para enfrentar el día de mañana. Pulgares hacia arriba.” Conferencia de prensa final de Zepeda-Baranchyk en Las Vegas

