Conferencia de prensa final de Zepeda-Baranchyk en Las Vegas Los contendientes de peso welter junior José “Chon” Zepeda y el ex campeón mundial Ivan “La Bestia” Baranchyk estaban programados para pelear en julio, pero la pelea se pospuso luego de que Baranchyk sufriera una lesión en una costilla en el entrenamiento. Ambos hombres ahora tienen un buen estado de salud, y los dos pelearán el sábado por la noche en una pelea de 10 rounds desde el MGM Grand Conference Center en ESPN +. En la co-estelar, la sensación invicta de peso ligero Gabriel Flores Jr. se enfrentará a Ryan “The Polish Prince” Kielczweski en un combate a 10 asaltos. En la última conferencia de prensa del jueves, esto es lo que dijeron los combatientes. Jose Zepeda “He ganado mucha experiencia peleando contra tipos como {José} Ramírez y ‘Sniper’ Pedraza. Esos muchachos han sido campeones del mundo. Fue una gran experiencia estar en el ring con ellos. La experiencia cuenta mucho ”. “La burbuja es algo nuevo, pero no hace mucha diferencia. No me importa toda la experiencia de la burbuja. Al final del día, siempre son los dos luchadores en el ring peleando entre sí “. “Siento que soy el número uno en 140. Sí pensé que la pelea de Ramírez fue bastante cerrada, y mucha gente me vio ganando. Creo que es uno de los mejores en el top 5. Ambos aquí, junto con Ramírez y Josh Taylor, estamos en el top 5. Es muy emocionante. Todos somos buenos en ciertas cosas y eso lo convierte en una división muy emocionante “. Ivan Baranchyk “En mi campo de entrenamiento, he ido más y más duro. Me siento genial. Estoy listo para pelear todas las rondas. Puedo hacer 10, 12 o 20 rondas. Estoy hambriento. Verás una buena pelea el sábado por la noche “. “No me siento como si estuviera en una burbuja. Me siento comodo. El trato ha sido el mejor. Me siento bien.” “Esta es la mejor división. Esta pelea es muy importante para mí porque será mi próximo paso hacia una oportunidad de título mundial. Si ganamos esta pelea, tal vez pueda tener la oportunidad de desafiar a Ramírez ”. Gabriel Flores Jr. “Todo ha ido genial. Mudarse a Las Vegas me ha ayudado a conseguir un gran combate. Estamos subiendo por Mount Charleston. Mi nivel de acondicionamiento es indignante. La mudanza aquí realmente me ayudó “. “Estoy 100 por ciento sano, gracias a Dios, porque esa última pelea {el 18 de junio contra Josec Ruiz}, simplemente entrando y continuando peleando, fue difícil pasar esos 10 asaltos con mi lesión en la espalda porque fue una lesión real . Fui a un quiropráctico y lo resolví todo. He estado saludable por un tiempo “. “Tiene experiencia y todo, pero voy subiendo en la clasificación. Cada pelea que viene, me vuelvo mejor y mejor. Arreglamos nuestros errores. Mejoramos “. Ryan Kielczweski “Siempre estoy en el gimnasio, ya sea sosteniendo los guantes o trabajando con la gente o haciendo ejercicio yo mismo. No fue muy difícil ponerlo en marcha y volver a estar en forma “. “Tiene 18-0. Obviamente es un muy buen luchador, muy rápido. Tiene mucha habilidad. No puedo esperar a entrar y ver qué pasa “. “Cuando me enfrenté a {Tommy} Coyle, subí un par de categorías de peso. Era superligero y acepté la pelea con unas tres semanas de antelación. Estaba en forma. Luché quizás tres o cuatro semanas antes de eso. Todavía estaba en forma, pero realmente no tuve mucho tiempo para establecer un plan de juego real. Entramos y hacemos lo que hacemos “. “Tuve mucho tiempo para prepararme para esto. Estoy en muy buena forma “. Eddie Hearn informó su prueba de positivo para Covid-19 Matchroom presenta una nueva burbuja en las afueras de Londres

