Matchroom presenta una nueva burbuja en las afueras de Londres Matchroom Boxing ha transformado el Marshall Arena en Stadium MK en Milton Keynes (a unas 50 millas al noroeste de Londres) antes del programa de este domingo en Sky Sports en el Reino Unido y DAZN en los Estados Unidos. Las pruebas de todos los boxeadores, sus equipos y el personal de apoyo comenzaron al comienzo de la semana, y las personas se sometieron a pruebas de coronavirus antes de que se les permitiera ingresar a la bioburbuja oficial del hotel para participar en los eventos de los medios. Se ha construido una zona de medios de vanguardia en el lugar donde los luchadores en la cartelera se someterán a sus obligaciones de medios, incluida la sesión de medios de hoy, la conferencia de prensa de mañana presidida por el promotor Eddie Hearn y el pesaje del sábado. Los luchadores pueden dar los toques finales a sus campos de entrenamiento en el gimnasio de boxeo que se ha construido en el sitio del hotel. El gimnasio incluye un ring de boxeo, bolsa pesada, speedball, área de estiramiento y equipo cardiovascular. “Después del éxito de Fight Camp, necesitábamos un papel en blanco para crear una solución creativa para el boxeo a puerta cerrada”, dijo el promotor Eddie Hearn. “Las instalaciones de Marshall Arena y Stadium MK han demostrado ser perfectas en nuestros eventos de PDC Darts y World Snooker y estoy emocionado de que los fanáticos de las peleas vean nuestros esfuerzos esta semana y particularmente el domingo por la noche”. Conferencia de prensa final de Zepeda-Baranchyk en Las Vegas Mauricio Sulaimán: ¿Lo que más importa? ¿Sangre y popularidad? ¿O salud e integridad de los deportistas?

